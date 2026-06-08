營收速報 - 能率亞洲(7777)5月營收8,121萬元年增率高達701.38％
鉅亨網新聞中心
能率亞洲(7777-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣8,121萬元，年增率701.38%，月增率-27.78%。
今年1-5月累計營收為1.49億元，累計年增率286.84%。
最新價為36元，近5日股價下跌-4.56%，相關其他類指數上漲3.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1663 張
- 外資買賣超：-1498 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-165 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|8,121萬
|701%
|-28%
|26/4
|1.12億
|1298%
|-206%
|26/3
|-1.06億
|-151%
|-1559%
|26/2
|730萬
|-58%
|-87%
|26/1
|5,414萬
|271%
|-29%
|25/12
|7,606萬
|382%
|48%
能率亞洲(7777-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為創業投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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