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營收速報 - 能率亞洲(7777)5月營收8,121萬元年增率高達701.38％

鉅亨網新聞中心

能率亞洲(7777-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣8,121萬元，年增率701.38%，月增率-27.78%。

今年1-5月累計營收為1.49億元，累計年增率286.84%。

最新價為36元，近5日股價下跌-4.56%，相關其他類指數上漲3.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1663 張
  • 外資買賣超：-1498 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-165 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 8,121萬 701% -28%
26/4 1.12億 1298% -206%
26/3 -1.06億 -151% -1559%
26/2 730萬 -58% -87%
26/1 5,414萬 271% -29%
25/12 7,606萬 382% 48%

能率亞洲(7777-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為創業投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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