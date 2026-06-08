鉅亨速報

營收速報 - 凌華(6166)5月營收14.40億元年增率高達79.46％

鉅亨網新聞中心

凌華(6166-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣14.40億元，年增率79.46%，月增率-4.66%。

今年1-5月累計營收為63.95億元，累計年增率45.22%。

最新價為125元，近5日股價上漲0.76%，相關電腦週邊上漲6.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+907 張
  • 外資買賣超：+929 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 14.40億 79% -5%
26/4 15.11億 63% 6%
26/3 14.30億 29% 47%
26/2 9.72億 16% -7%
26/1 10.42億 43% -6%
25/12 11.03億 -21% 6%

凌華(6166-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為嵌入式電腦及電腦週邊產品。量測及自動化產品。邊緣運算解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收凌華

相關行情

台股首頁我要存股
凌華125-6.02%
美元/台幣31.580+0.33%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
凌華

80%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
凌華

80%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty