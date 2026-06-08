營收速報 - 凌華(6166)5月營收14.40億元年增率高達79.46％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為63.95億元，累計年增率45.22%。
最新價為125元，近5日股價上漲0.76%，相關電腦週邊上漲6.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+907 張
- 外資買賣超：+929 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|14.40億
|79%
|-5%
|26/4
|15.11億
|63%
|6%
|26/3
|14.30億
|29%
|47%
|26/2
|9.72億
|16%
|-7%
|26/1
|10.42億
|43%
|-6%
|25/12
|11.03億
|-21%
|6%
凌華(6166-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為嵌入式電腦及電腦週邊產品。量測及自動化產品。邊緣運算解決方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 台航(2617)5月營收4.50億元年增率高達33.31％
- 營收速報 - 聯上發(2537)5月營收7,121萬元年增率高達128.49％
- 全福神經營養性角膜炎新藥預計6月完成收案 力拚年底國際授權
- 營收速報 - 穎崴(6515)5月營收10.73億元年增率高達119.79％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇