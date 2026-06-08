鉅亨速報

營收速報 - 擎亞(8096)5月營收39.81億元年增率高達154.5％

鉅亨網新聞中心

擎亞(8096-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣39.81億元，年增率154.5%，月增率-8.62%。

今年1-5月累計營收為185.12億元，累計年增率-5.94%。

最新價為119.5元，近5日股價上漲4.9%，相關電子通路類指數上漲2.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3647 張
  • 外資買賣超：+3173 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+474 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 39.81億 155% -9%
26/4 43.57億 21% -6%
26/3 46.26億 -5% 70%
26/2 27.19億 -43% -4%
26/1 28.28億 -42% -13%
25/12 32.35億 10% 35%

擎亞(8096-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。電子材料批發業。智慧財產權業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收擎亞

相關行情

台股首頁我要存股
擎亞119.5-7.00%
美元/台幣31.580+0.33%

鉅亨贏指標

了解更多

#低檔換手

中強短弱
擎亞

71.43%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty