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營收速報 - 欣興(3037)5月營收140.60億元年增率高達32.37％

鉅亨網新聞中心

欣興(3037-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣140.60億元，年增率32.37%，月增率0.91%。

今年1-5月累計營收為654.39億元，累計年增率26.75%。

最新價為911元，近5日股價下跌-11.56%，相關零組件業下跌-3.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8674 張
  • 外資買賣超：+568 張
  • 投信買賣超：-7863 張
  • 自營商買賣超：-1379 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 140.60億 32% 1%
26/4 139.33億 28% 7%
26/3 130.79億 23% 13%
26/2 116.00億 16% -9%
26/1 127.67億 34% 8%
25/12 118.22億 27% 2%

欣興(3037-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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