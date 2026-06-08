營收速報 - 欣興(3037)5月營收140.60億元年增率高達32.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為654.39億元，累計年增率26.75%。
最新價為911元，近5日股價下跌-11.56%，相關零組件業下跌-3.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8674 張
- 外資買賣超：+568 張
- 投信買賣超：-7863 張
- 自營商買賣超：-1379 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|140.60億
|32%
|1%
|26/4
|139.33億
|28%
|7%
|26/3
|130.79億
|23%
|13%
|26/2
|116.00億
|16%
|-9%
|26/1
|127.67億
|34%
|8%
|25/12
|118.22億
|27%
|2%
欣興(3037-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 長榮(2603)5月營收346.56億元年增率高達31.41％
- 營收速報 - 太空梭(2440)5月營收3.96億元年增率高達44.93％
- 營收速報 - 合機(1618)5月營收6.16億元年增率高達153.16％
- 【量大強漲股整理】台股暴跌後唯一的活路在這裡！為何【蜜望實】可以跌停變漲停?
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇