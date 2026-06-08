營收速報 - 威潤(6465)5月營收2,067萬元年增率高達169.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為1.18億元，累計年增率93.14%。
最新價為53.1元，近5日股價上漲14.61%，相關通信網路類指數下跌-1.41%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+247 張
- 外資買賣超：+247 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|2,067萬
|170%
|-22%
|26/4
|2,636萬
|81%
|15%
|26/3
|2,300萬
|82%
|19%
|26/2
|1,925萬
|45%
|-33%
|26/1
|2,886萬
|121%
|-42%
|25/12
|4,967萬
|261%
|-1%
威潤(6465-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位監控器之研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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