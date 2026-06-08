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營收速報 - 威潤(6465)5月營收2,067萬元年增率高達169.58％

鉅亨網新聞中心

威潤(6465-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣2,067萬元，年增率169.58%，月增率-21.59%。

今年1-5月累計營收為1.18億元，累計年增率93.14%。

最新價為53.1元，近5日股價上漲14.61%，相關通信網路類指數下跌-1.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+247 張
  • 外資買賣超：+247 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 2,067萬 170% -22%
26/4 2,636萬 81% 15%
26/3 2,300萬 82% 19%
26/2 1,925萬 45% -33%
26/1 2,886萬 121% -42%
25/12 4,967萬 261% -1%

威潤(6465-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位監控器之研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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