營收速報 - 奇鋐(3017)5月營收158.71億元年增率高達60.64％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為805.41億元，累計年增率90.31%。
最新價為2570元，近5日股價下跌-2.44%，相關電腦週邊上漲6.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+138 張
- 外資買賣超：+372 張
- 投信買賣超：-79 張
- 自營商買賣超：-155 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|158.71億
|61%
|2%
|26/4
|156.31億
|72%
|-13%
|26/3
|180.17億
|112%
|29%
|26/2
|140.17億
|75%
|-18%
|26/1
|170.03億
|150%
|22%
|25/12
|139.41億
|110%
|-20%
奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 英業達(2356)5月營收828.08億元年增率高達35.3％
- 營收速報 - 旺宏(2337)5月營收62.56億元年增率高達175.8％
- 營收速報 - 台塑化(6505)5月營收577.77億元年增率高達26.87％
- 營收速報 - 慧友(5484)5月營收8,091萬元年增率高達152.32％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇