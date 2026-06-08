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營收速報 - 奇鋐(3017)5月營收158.71億元年增率高達60.64％

鉅亨網新聞中心

奇鋐(3017-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣158.71億元，年增率60.64%，月增率1.54%。

今年1-5月累計營收為805.41億元，累計年增率90.31%。

最新價為2570元，近5日股價下跌-2.44%，相關電腦週邊上漲6.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+138 張
  • 外資買賣超：+372 張
  • 投信買賣超：-79 張
  • 自營商買賣超：-155 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 158.71億 61% 2%
26/4 156.31億 72% -13%
26/3 180.17億 112% 29%
26/2 140.17億 75% -18%
26/1 170.03億 150% 22%
25/12 139.41億 110% -20%

奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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