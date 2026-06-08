營收速報 - 神達(3706)5月營收136.39億元年增率高達49.3％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為571.36億元，累計年增率37.27%。
最新價為87.3元，近5日股價上漲4.05%，相關電腦週邊上漲6.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+23335 張
- 外資買賣超：+23501 張
- 投信買賣超：+30 張
- 自營商買賣超：-196 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|136.39億
|49%
|17%
|26/4
|116.33億
|32%
|-4%
|26/3
|121.57億
|43%
|29%
|26/2
|94.40億
|25%
|-8%
|26/1
|102.67億
|34%
|-3%
|25/12
|105.53億
|26%
|35%
神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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