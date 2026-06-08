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營收速報 - 神達(3706)5月營收136.39億元年增率高達49.3％

鉅亨網新聞中心

神達(3706-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣136.39億元，年增率49.3%，月增率17.24%。

今年1-5月累計營收為571.36億元，累計年增率37.27%。

最新價為87.3元，近5日股價上漲4.05%，相關電腦週邊上漲6.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+23335 張
  • 外資買賣超：+23501 張
  • 投信買賣超：+30 張
  • 自營商買賣超：-196 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 136.39億 49% 17%
26/4 116.33億 32% -4%
26/3 121.57億 43% 29%
26/2 94.40億 25% -8%
26/1 102.67億 34% -3%
25/12 105.53億 26% 35%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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