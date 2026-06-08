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營收速報 - 增你強(3028)5月營收65.26億元年增率高達102.54％

鉅亨網新聞中心

增你強(3028-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣65.26億元，年增率102.54%，月增率-6.72%。

今年1-5月累計營收為312.43億元，累計年增率99.53%。

最新價為74.7元，近5日股價下跌-3.44%，相關電子通路上漲0.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+52 張
  • 外資買賣超：+96 張
  • 投信買賣超：-8 張
  • 自營商買賣超：-36 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 65.26億 103% -7%
26/4 69.96億 106% -7%
26/3 75.15億 125% 96%
26/2 38.28億 45% -40%
26/1 63.78億 109% 79%
25/12 35.59億 25% -3%

增你強(3028-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為各種電子零件、組件之進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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