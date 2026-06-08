鉅亨網新聞中心 2026-06-08 16:10

蘋果 (AAPL-US) 2026 年度全球開發者大會（WWDC26）將於台灣時間 6 月 9 日至 13 日登場，這場盛會不僅代表著新一代作業系統的誕生，更是庫克（Tim Cook）作為蘋果執行長主持的「最後一舞」，讓全球科技界寄予厚望。

本次大會明確以「人工智慧重大進展」為核心主題，預計將發表全新 AI 策略，並推出搭載於 iOS 27、代號為「Campo」的全新改版 Siri。

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知名科技記者古爾曼指出，為了扭轉蘋果在 AI 領域的頹勢，曾打造 Vision Pro 的蘋果高層洛克威爾（Mike Rockwell）親自掛帥主導了這次的 Siri 改造計劃，並預計在發表會上為外界揭開神祕面紗。

這次改版的理念，是將 Siri 從傳統的語音控制系統，徹底蛻變為「全能的 AI 助理」。新版 Siri 將重新與「靈動島」功能整合，用戶無論是喊一聲還是長按電源鍵，都能直接透過靈動島進行流暢的語音查詢與搜尋。

更令人期待的是「螢幕感知」功能的問世，使 Siri 能夠理解用戶當前正在瀏覽的畫面，並基於螢幕資訊跨應用程式執行協同操作。

為了與其他強勁的 AI 平台競爭，蘋果預計將打破門戶之見，大膽採用 Google 的 Gemini 模型，並將多數功能託管於其伺服器上。

同時，新版 Siri 也計劃向 ChatGPT、Claude 等外部聊天機器人開放，甚至可能推出獨立的 Siri 應用程式，讓用戶自由切換首選的 AI 夥伴。

除了 Siri 的大洗牌，蘋果在 AI 開發與硬體前瞻上也做足了準備。

蘋果已蓄勢待發推出全新系統「CoreAI」，讓開發者能以極高的效率將 AI 整合至自家應用中，並允許 AI 智能體製造商自由連接至 Siri 以及蘋果內部的 AI 服務。

這套新技術預計將在今年秋季隨著新款 iPhone 與 Apple Watch 同步上市。在硬體端，雖然尚未正式宣布投產，但本次大會極可能暗示或公佈即將於明年發表的 AI 眼鏡相關資訊。

此外，市場也高度關注今年稍晚可能登場的可折疊 iPhone 以及傳言中加入鏡頭的 AirPods 等創新硬體。

從投資與長線發展來看，金融與證券機構均展現了極高的期待。即便在全球記憶體漲價與需求疲軟的逆風中，蘋果依然憑藉優異的供應鏈策略實現逆勢成長。

分析師指出，只要蘋果能藉由 Siri 牢牢卡位，成為用戶與 AI 智能體互動的安全入口，即便不擁有自家最頂尖的 AI 模型，同樣能發揮巨大的商務與支付影響力。

在樂觀預估下，大變身的智慧版 Siri 有望在 2030 財年為蘋果帶來高達 400 億至 650 億美元的增量收入機會。