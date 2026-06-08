以色列攻擊伊朗境內目標 德黑蘭響起爆炸聲
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據以色列媒體 8 日（周一）報導，以色列正在攻擊伊朗境內目標，伊朗首都德黑蘭響起爆炸聲。
以色列國防軍 8 日凌晨發表聲明，稱以色列空軍剛剛襲擊了伊朗西部和中部的軍事目標。
以色列軍方 7 日晚發表聲明，稱監測到伊朗向以色列發射兩輪飛彈，以色列全國多地拉響防空警報。
以色列空軍攔截飛彈，並放話將在必要時對相關威脅予以打擊，以徹底消除危險。
在伊朗向以色列發射多輪飛彈，以回應以軍升級對黎巴嫩的軍事行動後，美國總統川普在接受《Fox News》採訪時表示，「我對伊朗的建議是，你們已經射了飛彈，那就夠了。接下來應該回到談判桌，達成協議。」
川普稱，「美軍處於戒備狀態。」
美以伊 4 月 8 日停火後，伊朗兩個月來未向以色列發射過飛彈。但伊朗始終強調，黎巴嫩等所有戰線停火是美伊停火及談判的重要組成部分。
以色列近來升級對黎巴嫩的軍事行動後，伊朗已多次警告，稱以色列如果空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，伊朗將向以色列發動攻擊。
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