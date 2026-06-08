鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-08 08:30

外媒最新報導指出，從印度「矽谷」班加羅爾到菲律賓的客服中心，一場由技術驅動的全球分工大洗牌正在上演。

1人取代30人！AI重塑亞洲外包版圖：印度、菲律賓百萬工作崗位告急(圖:shutterstock)

AI 浪潮正猛烈衝擊亞洲的「業務流程外包」(BPO) 產業，這個長期依賴低成本人力、處理資料輸入與客戶服務的行業，正面臨前所未有的結構性顛覆。

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BPO 產業一直是印度和菲律賓的經濟支柱。在印度，近 600 萬勞動者投身於此，貢獻全國 GDP 約 7%，並在全球 IT 外包市場佔據 55% 的份額；菲律賓則擁有約 200 萬從業者，該產業每年創造約 400 億美元收入，佔 GDP 比重超過 8%。

然而，隨著生成式 AI 的成熟，這些高重複性、低附加價值的工作正迅速被自動化取代。

人力資源公司 TeamLease Digital 執行長 Niti Sharma 說：「以前需要 30 人閱讀和撰寫合約，現在只要一個人加上 AI 就能完成。」。

在數據錄入方面，以往 10 人團隊的工作量，如今僅需 2 至 3 人配合 AI 工具即可處理。

效率飛躍也直接反映在就業數據上：印度頂尖 IT 公司在 2025 至 2026 財年前九個月僅淨聘 17 名員工，與往年動輒數千的招聘規模形成強烈反差。

甲骨文與塔塔諮詢服務 (TCS) 等巨頭近期的大規模裁員，更是為行業敲響警鐘。

在菲律賓，焦慮同樣蔓延。根據 Jobstreet 報告，41% 的當地受訪者擔心 AI 影響職業前景。

儘管業界強調 AI 尚無法完全取代人類的同理心與判斷力，例如在處理複雜客訴或數據監督方面仍需人力介入，但工作性質已從「勞力密集」轉向「技術監控」。

面對衝擊，印菲兩國政府試圖通過技能提升培訓來緩解危機。菲國總統小馬可仕已撥款為 34 萬名 BPO 員工提供再培訓。

然而，基層勞工對此反應冷淡。BPO 員工網絡秘書長 Renzo Bahala 直言，政府未能提供具體的轉型路徑，私人培訓課程的高昂費用與時間成本更讓普通員工難以負擔。

業界指出，未來的出路在於「全球能力中心」(GCC)。不同於傳統外包，GCC 要求員工處理更複雜的技術營運與數據分析，薪資更高但也門檻更高。

專家預估，僅有 10% 至 30% 的原有員工能成功轉型進入 GCC，其餘數百萬人可能被迫流向零工經濟或酒店業。

經濟學家警告，AI 不會均勻地創造或消滅崗位，而是會加劇不平等。