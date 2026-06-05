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外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.78%，報17.408元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日22:20，美元/墨西哥披索上漲0.134點漲幅達0.78%，暫報17.408點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.47%
  • 近 1 週：-0.13%
  • 近 3 月：-1.63%
  • 近 6 月：-5.22%
  • 今年以來：-3.94%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.84，本日上漲0.92%
  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.4%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.78，本日上漲0.72%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.79，本日上漲0.83%
  • 歐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.46%
  • 英鎊/美元相關性-0.74，本日上漲0.27%

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美元/墨西哥披索17.476+1.18%
南非蘭特/美元0.0604-1.63%
澳元/美元0.7038-1.33%
歐元/美元1.1523-0.77%
英鎊/美元1.3337-0.61%

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