鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-06 11:24

Computex 2026 周二 (2 日) 登場，輝達執行長黃仁勳指出，AI 從雲端訓練與推論，邁向 Agent AI 新時代；台積電周四 (4 日) 召開股東會，董事長魏哲家指出，受惠 AI 需求強勁，全年美元營收有望年增逾 30%；富時周五 (5 日) 公布 0056 成分股調整結果，以下為本周大事回顧：

〈COMPUTEX〉黃仁勳揭 Agent AI 新時代：PC 不再是工具 將成個人智慧助理

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (2 日) 表示，AI 正從雲端訓練與推論，邁向 Agent AI 時代。他強調，未來 AI 不只是在資料中心運行，也會進入個人電腦、自駕車、機器人、基地台、衛星與各式邊緣裝置，而 PC 作為全球最大規模的邊緣裝置，正迎來 40 年來最重要的一次重新發明。

在全球媒體問答中，黃仁勳針對台灣在 AI 供應鏈中的角色以及中國市場等議題表達看法。他強調，台灣是全球科技製造生態系的核心，也是 AI 革命的重要中心，不過，任何企業的供應鏈都應有兩考量，一是盡可能多元化、具備備援能力與韌性，二是要持續與全球最優秀的夥伴合作。

〈台積電股東會〉今年美元營收估增逾 3 成 魏哲家：AI 需求強勁、不放棄任何業務機會

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (4 日) 舉行股東會，董事長魏哲家表示，受惠技術領先與廣泛客戶基礎，台積電去年營收與每股盈餘再創歷史新高；展望今年，儘管總體經濟仍有不確定性，但 AI 需求持續強勁，若以美元計，台積電全年營收成長仍將超過 30%。魏哲家也強調，台積電不會放棄任何業務機會，將持續投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術，全力滿足客戶需求。

〈ETF 成分股調整〉0056 換血 5 進 4 出 記憶體雙雄入列、再刪傳產

〈台新新光法說〉新壽 Q1 調整後獲利衝 256 億元 4 月股票未實現翻 3 倍

台新新光金控 (2887-TW) 周三 (3 日) 召開 2026 年第一季法說會，由總經理林維俊主持，其中，主要子公司新光人壽今年起完成合併並接軌 IFRS 17，各項財務指標備受法人關注。受惠於股市行情大好及 CSM 穩定釋放，新壽首季稅後純益 119 億元，若加計 OCI 股票利得，調整後獲利高達 256 億元；隨著台股續創新高，4 月股票未實現已較第一季翻了 3 倍，預期將帶動 5 月底淨值比衝上近 9% 的高水準。展望今年，700 億元新契約 CSM 目標維持不變。

鴻海與英特爾策略合作 攜手推動三大 AI 應用

鴻海 (2317-TW) 宣布將與英特爾 (intel)(INTC-US) 進行策略合作，攜手推動 AI 機櫃、邊緣 AI 及實體 AI 次世代平台發展，布局 Agentic AI、終端智慧與機器人等應用，進一步推動和支援智慧製造、智慧城市、車用與機器人等多元場景。

信驊今年營運逐季高 已提前接獲明年大量訂單