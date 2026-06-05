營收速報 - 崴寶(7744)5月營收3.47億元年增率高達128.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為15.88億元，累計年增率79.53%。
最新價為455元，近5日股價下跌-2.72%，相關電子零組件類指數上漲3.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+44 張
- 外資買賣超：+39 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|3.47億
|128%
|-2%
|26/4
|3.54億
|81%
|5%
|26/3
|3.36億
|93%
|57%
|26/2
|2.14億
|27%
|-36%
|26/1
|3.36億
|74%
|30%
|25/12
|2.58億
|41%
|26%
崴寶(7744-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為金屬沖壓、塑膠射出成型及組裝等EMS電子專業供應鏈的銷售服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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