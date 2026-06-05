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營收速報 - 崴寶(7744)5月營收3.47億元年增率高達128.14％

鉅亨網新聞中心

崴寶(7744-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3.47億元，年增率128.14%，月增率-2%。

今年1-5月累計營收為15.88億元，累計年增率79.53%。

最新價為455元，近5日股價下跌-2.72%，相關電子零組件類指數上漲3.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+44 張
  • 外資買賣超：+39 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 3.47億 128% -2%
26/4 3.54億 81% 5%
26/3 3.36億 93% 57%
26/2 2.14億 27% -36%
26/1 3.36億 74% 30%
25/12 2.58億 41% 26%

崴寶(7744-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為金屬沖壓、塑膠射出成型及組裝等EMS電子專業供應鏈的銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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