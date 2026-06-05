營收速報 - 宜鼎(5289)5月營收75.65億元年增率高達640.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為274.18億元，累計年增率493.92%。
最新價為1755元，近5日股價下跌-3.04%，相關電腦及週設類指數下跌-0.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-212 張
- 外資買賣超：-181 張
- 投信買賣超：+38 張
- 自營商買賣超：-69 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|75.65億
|641%
|13%
|26/4
|66.71億
|583%
|18%
|26/3
|56.72億
|485%
|36%
|26/2
|41.79億
|403%
|25%
|26/1
|33.31億
|307%
|84%
|25/12
|18.13億
|152%
|14%
宜鼎(5289-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用嵌入式儲存裝置。工業用動態隨機記憶體模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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