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營收速報 - 宜鼎(5289)5月營收75.65億元年增率高達640.8％

鉅亨網新聞中心

宜鼎(5289-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣75.65億元，年增率640.8%，月增率13.4%。

今年1-5月累計營收為274.18億元，累計年增率493.92%。

最新價為1755元，近5日股價下跌-3.04%，相關電腦及週設類指數下跌-0.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-212 張
  • 外資買賣超：-181 張
  • 投信買賣超：+38 張
  • 自營商買賣超：-69 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 75.65億 641% 13%
26/4 66.71億 583% 18%
26/3 56.72億 485% 36%
26/2 41.79億 403% 25%
26/1 33.31億 307% 84%
25/12 18.13億 152% 14%

宜鼎(5289-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用嵌入式儲存裝置。工業用動態隨機記憶體模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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