鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估上修至17.37元，預估目標價為240元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對視陽(6782-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.94元上修至17.37元，其中最高估值18.63元，最低估值16.57元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|18.63(18.63)
|23.11
|21.47
|最低值
|16.57(16.57)
|18.35
|21.47
|平均值
|17.45(17.39)
|20.54
|21.47
|中位數
|17.37(16.94)
|21.09
|21.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5,440,000
|6,256,000
|6,288,000
|最低值
|4,780,000
|5,243,000
|6,288,000
|平均值
|5,093,860
|5,747,250
|6,288,000
|中位數
|5,068,000
|5,745,000
|6,288,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|887,071
|636,471
|301,613
|617,431
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,223,200
|3,671,640
|2,397,675
|2,777,524
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6782/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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