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鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估上修至17.37元，預估目標價為240元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對視陽(6782-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.94元上修至17.37元，其中最高估值18.63元，最低估值16.57元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值18.63(18.63)23.1121.47
最低值16.57(16.57)18.3521.47
平均值17.45(17.39)20.5421.47
中位數17.37(16.94)21.0921.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值5,440,0006,256,0006,288,000
最低值4,780,0005,243,0006,288,000
平均值5,093,8605,747,2506,288,000
中位數5,068,0005,745,0006,288,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS887,071636,471301,613617,431
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,223,2003,671,6402,397,6752,777,524

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6782/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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