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營收速報 - 景碩(3189)5月營收42.00億元年增率高達33.02％

鉅亨網新聞中心

景碩(3189-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣42.00億元，年增率33.02%，月增率3.13%。

今年1-5月累計營收為193.77億元，累計年增率29.27%。

最新價為712元，近5日股價下跌-2.33%，相關半導體業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2402 張
  • 外資買賣超：+1756 張
  • 投信買賣超：-2311 張
  • 自營商買賣超：-1847 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 42.00億 33% 3%
26/4 40.72億 27% 3%
26/3 39.39億 25% 23%
26/2 32.04億 10% -19%
26/1 39.61億 55% 7%
25/12 36.89億 25% 5%

景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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