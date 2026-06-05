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營收速報 - 鴻華先進-創(2258)5月營收5.41億元年增率高達58.03％

鉅亨網新聞中心

鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣5.41億元，年增率58.03%，月增率10.54%。

今年1-5月累計營收為18.50億元，累計年增率-27.99%。

最新價為31.3元，近5日股價上漲10.27%，相關汽車工業上漲4.94%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+262 張
  • 外資買賣超：+215 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+47 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 5.41億 58% 11%
26/4 4.90億 4% 18%
26/3 4.16億 -14% 6%
26/2 3.92億 -30% 3480%
26/1 1,096萬 -98% -94%
25/12 1.92億 -39% -28%

鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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