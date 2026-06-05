鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-05 17:17

無塵室暨工程業者巨漢 (6903-TW) 今 (5) 日舉辦法說會，公司表示，目前在手訂單維持百億元以上規模，達 110 億元，訂單能見度達 2 至 3 年，當中有 6 成工程案件皆與 AI 業者相關，為未來長期成長與 2030 年前營收達百億的願景，提供穩定的營運能見度。

巨漢第一季營收與獲利皆創同期歷史新高，將持續執行作為「AI 基礎建設與高科技廠務工程整合服務商」之經營策略。受惠於半導體先進製程與 AI 基礎建設的強勁資本支出，巨漢不僅單季獲利呈現強勁成長，更透過深厚的數位化管理底蘊，單季毛利率上升至 31.4%。

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截至今年 5 月，巨漢在手訂單達 110 億元，訂單能見度長達 2 至 3 年。目前在建的指標性專案包含日月光空調與無塵室擴建、緯創竹北 AI 園區、旺矽湖口新廠、瑞儀光電高雄七廠及南亞科 5A 廠等。AI 基礎建設專案佔在手訂單 6 成以上，後續認列進度將配合業主營造與建廠的節奏動態調整。

在業務佈局上，巨漢堅守「雙引擎戰略」，預期 2026 年「AI 基礎建設」營收佔比將突破 60%，成為獲利衝刺的主力；同時，將具備零倒帳風險與穩定現金流的「公共工程」比例控制在 20% 到 40% 之間，專注於高技術門檻的最有利標案，有助於分散產業景氣波動風險。

巨漢認為，工程管理能力是專案成功的重要基礎，不盲目建置基層勞動力，致力於提升專案管理及系統整合能力。為消化龐大的在手訂單，巨漢目標長期將經營團隊擴編至 200-250 人，設定人均產值維持在新台幣 3,000 萬至 5,000 萬元水準。

面對全台建築與工程領域 (Mechanical, Electrical and Plumbing) 人力供給持續吃緊的挑戰，巨漢長期透過數位化管理及供應鏈整合能力，提升專案執行效率與施工品質。

巨漢在營運穩健成長的同時，持續兼顧股東權益與財務穩健。為因應未來大型專案執行所需之營運資金需求，公司規劃發行新台幣 15 億元可轉換公司債 (CB)，以提升資金調度彈性及支援中長期營運發展。

股利政策方面，公司已於股東會通過配發現金股利每股 8.5 元，展現與股東共享經營成果的理念。自 2022 年掛牌以來，公司營運規模與獲利能力持續提升，並維持穩健的財務結構與良好的資本運用效率。