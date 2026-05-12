鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-12 20:02

巨漢科技 (6903-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，受惠客戶需求強勁，單季稅後淨利達 4.43 億元，年增 565.8%，每股盈餘達 6.72 元，展望後市，巨漢指出，公司截至 2026 年 4 月份，在手訂單金額為 104 億元，訂單能見度長達 2 至 3 年，並致力於 2030 年前達成年營收新台幣 100 億元的里程碑。

巨漢受惠於 AI 相關基礎建設需求穩健向上，首季展現強勁的營運爆發力，營收與獲利雙雙創下歷史同期新高。經營團隊將持續透過領先的數位化管理與「雙引擎」業務佈局，穩固新台幣百億元以上的在手訂單規模，確立未來數年的高度成長動能。

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巨漢 2026 年第一季營收達 19.26 億元，年增 358.7%，營業毛利達 6.05 億元，年增 474.4%；本期淨利達 4.43 億元，年增 565.8%，每股盈餘交出 6.72 元的優異成績單。

為兼顧營收的高度成長性與抗風險能力，巨漢持續深化「AI 基礎建設」與「公共工程」的雙引擎戰略。在成長動能方面，公司精準鎖定晶圓代工、先進封裝及 AI 算力中心等高資本支出領域，預期 2026 年 AI 相關營收佔比將突破 60%；穩定防禦方面，公司策略性將公共工程營收佔比維持在 20% 至 40%，主攻具備高技術門檻的指標性案件，藉由政府預算保障與零倒帳風險的穩定現金流，為公司築起抵禦科技業景氣波動的堅實護城河。

為高效執行破百億規模的在手訂單，巨漢憑藉領先業界的 BIM(建築資訊模型) 與 AI 數位化管理系統，落實「施工前全尺寸模擬」與「模組化預製」，展現「零重工」的精準工程執行力。有效克服產業缺工瓶頸，更將專案週期大幅壓縮至 12 到 18 個月，創造高接單周轉率。

此外，面對全台營建勞動力短缺的挑戰，巨漢運用充沛的現金流優勢，提供優於同業的付款條件與獲利保障，成功打造出忠誠的分包商夥伴網絡「巨漢聯盟」，確保在需求高峰期仍能優先取得優質勞動力。輔以公司 37 年來「零重大工安事故、零壞帳、與業主零工程訴訟」的完美三零紀錄，成功構築了同業難以跨越的競爭壁壘。

巨漢在追求業務規模擴張的同時，始終將創造長期股東價值放在首位。公司 2024 年股利發放率高達 86%，並承諾未來的股利發放率目標將持續優於 75%，將豐碩的營運成果與股東共享。在總股東報酬率 (TSR) 表現上，自 2022 年 7 月興櫃掛牌至 2026 年 4 月期間，巨漢創造高達 51.5% 的累計年化報酬率，遠勝同期台灣加權指數的 32.5%。