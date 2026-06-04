盤中速報 - Worldcoin大漲15%，報0.59美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過15%，最新價格0.59美元，總成交量達2.26億美元，總市值16.70億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：0.6美元，近 1 日最低價：0.46美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+93.64%
- 近 1 月：+130.22%
- 近 3 月：+29.69%
- 近 6 月：-12.00%
- 今年以來：+4.53%
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