盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.35%，報265.01美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日21:30股價下跌14.97美元，報265.01美元，跌幅5.35%，成交量34,249（股），盤中最高價269.21美元、最低價265.01美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.9%
- 近 1 月：-4.42%
- 近 3 月：+34.93%
- 近 6 月：+77.07%
- 今年以來：+77.36%
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