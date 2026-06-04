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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.35%，報265.01美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日21:30股價下跌14.97美元，報265.01美元，跌幅5.35%，成交量34,249（股），盤中最高價269.21美元、最低價265.01美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.9%
  • 近 1 月：-4.42%
  • 近 3 月：+34.93%
  • 近 6 月：+77.07%
  • 今年以來：+77.36%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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費城半導體13233.43-4.91%
Onto Innovation Inc.268.525-4.09%

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