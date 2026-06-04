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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crowdstrike控股(CRWD-US)EPS預估上修至4.92元，預估目標價為700.00元

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根據FactSet最新調查，共50位分析師，對Crowdstrike控股(CRWD-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.85元上修至4.92元，其中最高估值5.54元，最低估值4.79元，預估目標價為700.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值5.54(5.54)7.048.749.54
最低值4.79(4.76)5.67.28.53
平均值4.91(4.87)6.27.959.05
中位數4.92(4.85)6.177.989.07

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值59.76億74.03億92.12億104.97億
最低值57.79億69.13億83.06億99.42億
平均值59.24億72.03億86.78億102.19億
中位數59.37億72.02億86.81億102.19億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-1.03-0.790.37-0.08-0.65
營業收入14.52億22.41億30.56億39.54億48.12億

詳細資訊請看美股內頁：
Crowdstrike控股(CRWD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRWD

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