鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crowdstrike控股(CRWD-US)EPS預估上修至4.92元，預估目標價為700.00元
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根據FactSet最新調查，共50位分析師，對Crowdstrike控股(CRWD-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.85元上修至4.92元，其中最高估值5.54元，最低估值4.79元，預估目標價為700.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|5.54(5.54)
|7.04
|8.74
|9.54
|最低值
|4.79(4.76)
|5.6
|7.2
|8.53
|平均值
|4.91(4.87)
|6.2
|7.95
|9.05
|中位數
|4.92(4.85)
|6.17
|7.98
|9.07
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|59.76億
|74.03億
|92.12億
|104.97億
|最低值
|57.79億
|69.13億
|83.06億
|99.42億
|平均值
|59.24億
|72.03億
|86.78億
|102.19億
|中位數
|59.37億
|72.02億
|86.81億
|102.19億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-1.03
|-0.79
|0.37
|-0.08
|-0.65
|營業收入
|14.52億
|22.41億
|30.56億
|39.54億
|48.12億
詳細資訊請看美股內頁：
Crowdstrike控股(CRWD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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