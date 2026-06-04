營收速報 - 欣銓(3264)5月營收15.18億元年增率高達32.96％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為69.65億元，累計年增率26.64%。
最新價為236.5元，近5日股價下跌0%，相關半導體類指數上漲0.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9179 張
- 外資買賣超：+9296 張
- 投信買賣超：-18287 張
- 自營商買賣超：-188 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|15.18億
|33%
|4%
|26/4
|14.64億
|28%
|3%
|26/3
|14.21億
|27%
|13%
|26/2
|12.61億
|22%
|-3%
|26/1
|13.01億
|22%
|-0%
|25/12
|13.07億
|23%
|6%
欣銓(3264-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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