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營收速報 - 欣銓(3264)5月營收15.18億元年增率高達32.96％

鉅亨網新聞中心

欣銓(3264-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣15.18億元，年增率32.96%，月增率3.69%。

今年1-5月累計營收為69.65億元，累計年增率26.64%。

最新價為236.5元，近5日股價下跌0%，相關半導體類指數上漲0.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9179 張
  • 外資買賣超：+9296 張
  • 投信買賣超：-18287 張
  • 自營商買賣超：-188 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 15.18億 33% 4%
26/4 14.64億 28% 3%
26/3 14.21億 27% 13%
26/2 12.61億 22% -3%
26/1 13.01億 22% -0%
25/12 13.07億 23% 6%

欣銓(3264-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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