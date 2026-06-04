鉅亨速報

盤中速報 - 比特幣大跌8.05%，報61,498.56美元

鉅亨網新聞中心

比特幣(BTC)在過去 24 小時內跌幅超過8.05%，最新價格61,498.56美元，總成交量達24.54億美元，總市值12,581.60億美元，目前市值排名第 1 名。

近 1 日最高價：67,516美元，近 1 日最低價：61,383.56美元，流通供給量：19,998,721。

比特幣是第一個以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣，2008年由Satoshi Nakamoto中本聰發表了比特幣論文，2009年創世區塊誕生。2013年美國聯邦政府將數字貨幣合法化，把比特幣定義為合法資產，受《聯邦證券法》監管，時至今日已有許多歐美國家裁定比特幣為合法商品。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.59%
  • 近 1 月：-19.42%
  • 近 3 月：-11.44%
  • 近 6 月：-30.11%
  • 今年以來：-27.56%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅比特幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣63280.26-4.99%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty