盤中速報 - Arweave大漲12.8%，報2.38美元
鉅亨網新聞中心
Arweave(AR)在過去 24 小時內漲幅超過12.8%，最新價格2.38美元，總成交量達0.12億美元，總市值1.59億美元，目前市值排名第 75 名。
近 1 日最高價：2.67美元，近 1 日最低價：2.1美元，流通供給量：65,652,466。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.86%
- 近 1 月：+22.60%
- 近 3 月：+50.00%
- 近 6 月：-39.14%
- 今年以來：-32.18%
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