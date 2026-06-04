鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額14.55億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現強勁，04日09:19相關指數上漲2.11%，總成交額14.55億元，大盤占比1.7%。

該產業上漲家數11、下跌家數6、平盤家數2。領漲個股台化(1326-TW)04日09:19股價上漲1.5元，報58.0元，漲幅2.65%。

塑膠工業近5日上漲18.4%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +18.4% +4.98%
近一月 +14.68% +19.35%
近三月 +20.66% +35.36%
近六月 +46.28% +67.16%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45839-1.33%
台化55.5-1.77%

鉅亨贏指標

了解更多

#連續長上影

偏強
台化

84.85%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
台化

84.85%

勝率

#營收創高股

偏強
台化

84.85%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty