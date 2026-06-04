盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額14.55億
鉅亨網新聞中心
台股今日塑膠工業類股表現強勁，04日09:19相關指數上漲2.11%，總成交額14.55億元，大盤占比1.7%。
該產業上漲家數11、下跌家數6、平盤家數2。領漲個股台化(1326-TW)04日09:19股價上漲1.5元，報58.0元，漲幅2.65%。
塑膠工業近5日上漲18.4%，集中市場加權指數上漲4.98%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+18.4%
|+4.98%
|近一月
|+14.68%
|+19.35%
|近三月
|+20.66%
|+35.36%
|近六月
|+46.28%
|+67.16%
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