盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大跌6.04%，報135.45美元
鉅亨網新聞中心
Zscaler公司(ZS-US)截至台北時間03日22:31股價下跌8.7美元，報135.45美元，跌幅6.04%，成交量2,430,067（股），盤中最高價142.47美元、最低價135.26美元。
美股指數盤中表現
Zscaler公司(ZS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.91%
- 近 1 月：+3.1%
- 近 3 月：-2.98%
- 近 6 月：-40.36%
- 今年以來：-35.91%
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