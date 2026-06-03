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盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大跌6.04%，報135.45美元

鉅亨網新聞中心

Zscaler公司(ZS-US)截至台北時間03日22:31股價下跌8.7美元，報135.45美元，跌幅6.04%，成交量2,430,067（股），盤中最高價142.47美元、最低價135.26美元。

美股指數盤中表現

Zscaler公司(ZS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-21.91%
  • 近 1 月：+3.1%
  • 近 3 月：-2.98%
  • 近 6 月：-40.36%
  • 今年以來：-35.91%

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美股美股盤中盤中速報Zscaler公司

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道瓊指數50879.49-0.83%
NASDAQ26937.32-0.58%
費城半導體13925.491.45%
Zscaler公司136.125-5.57%

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