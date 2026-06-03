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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估上修至-0.33元，預估目標價為85.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.34元上修至-0.33元，其中最高估值-0.1元，最低估值-1.34元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.1(-0.14)2.895.070.54
最低值-1.34(-1.34)-1.83-0.210.54
平均值-0.46(-0.5)0.432.050.54
中位數-0.33(-0.34)0.471.830.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.28億38.25億101.91億114.16億
最低值6.79億19.11億35.62億46.12億
平均值7.40億28.81億52.39億80.14億
中位數7.34億29.36億44.06億80.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.09-7.44-2.11-0.190.27
營業收入778萬4,282萬5,080萬1.23億3.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSIREN

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