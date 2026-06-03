鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估上修至-0.33元，預估目標價為85.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.34元上修至-0.33元，其中最高估值-0.1元，最低估值-1.34元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.1(-0.14)
|2.89
|5.07
|0.54
|最低值
|-1.34(-1.34)
|-1.83
|-0.21
|0.54
|平均值
|-0.46(-0.5)
|0.43
|2.05
|0.54
|中位數
|-0.33(-0.34)
|0.47
|1.83
|0.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.28億
|38.25億
|101.91億
|114.16億
|最低值
|6.79億
|19.11億
|35.62億
|46.12億
|平均值
|7.40億
|28.81億
|52.39億
|80.14億
|中位數
|7.34億
|29.36億
|44.06億
|80.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.09
|-7.44
|-2.11
|-0.19
|0.27
|營業收入
|778萬
|4,282萬
|5,080萬
|1.23億
|3.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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