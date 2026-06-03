鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-03 12:21

格羅方德 (GFS-US) 今 (3) 日宣布，已完成對新思科技(Synopsys) ARC 處理器 IP 解決方案業務的收購。此次收購結合格羅方德旗下 MIPS 業務，進一步奠定格羅方德作為 Physical AI (實體 AI) 專屬「軟體到矽晶片(software-to-silicon)」能力技術夥伴的定位。

格羅方德看好，MIPS 與 ARC 的結合，將 RISC-V 處理器 IP、軟體工具、客製化設計與先進製造能力整合為單一解決方案，同時引進世界級處理器與 AI 人才團隊，進一步強化格羅方德的工程實力，加速創新發展。

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格羅方德旗下 MIPS 執行長 Sameer Wasson 表示，Physical AI 正推動運算、軟體與製程技術之間更緊密的整合，客戶需要能夠同時支援這三個面向的合作夥伴。隨著 MIPS 與 ARC 的整合，格羅方德能夠提供客戶建構差異化、特定應用解決方案所需的軟體、IP 與客製化晶片能力，涵蓋車用、工業機器人及嵌入式系統等領域，使公司得以成為全方位技術夥伴，並參與客戶從設計初期到產品實現的完整開發流程。

隨著 Agentic AI 快速從資料中心延伸至實體世界，正推動新一代 Physical AI 與自主平台的發展，涵蓋車用雷達、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、工業機器人、智慧工廠以及下一代 IoT 裝置。這些系統必須在嚴格的功耗與延遲限制下，即時完成感測、思考、決策、執行與通訊，因此橫跨運算、AI 加速、感測與連接能力的差異化晶片技術，已成為推動效能與市場普及的關鍵。

英飛凌 (Infineon) 汽車軟體與生態系副總裁 Thomas Schneid 表示，隨著車用與工業系統日益朝向即時化與 AI 驅動發展，我們需要能夠將標準化 IP、最佳化晶片設計以及產業所需供應韌性結合在一起的技術夥伴。格羅方德結合 MIPS 與 ARC 處理器 IP，以及其全球製造規模，為企業提供強大的端到端基礎，協助打造下一代智慧系統所需的差異化、高能源效率解決方案。

隨著交易完成，ARC 處理器 IP 業務正式納入格羅方德旗下 MIPS 不斷擴展的 Physical AI 產品組合。MIPS 與 ARC 共同構成世界級 RISC-V 處理器 IP 產品陣容，涵蓋高效能、中階及超低功耗運算與 AI 核心，並擁有超過 150 項專利，以及由超過 300 家 IP 客戶組成的全球生態系統。

格羅方德此次收購的產品組合還包括應用專屬指令集 (Application-Specific Instruction Set，ASIP) 處理器工具，ASIP Designer 與 ASIP Programmer，使客戶能夠根據特定工作負載設計及開發客製化處理器。結合格羅方德的設計支援能力、客製化晶片技術、先進軟體工具以及全球製造布局，客戶可透過單一合作夥伴獲得從架構設計到晶片量產的完整支援，加速早期開發合作、差異化產品設計與產品上市時程。