盤中速報 - 深證成指上漲311.61點至15902.7379點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日10:59，深證成指上漲311.61點（或2%），暫報15902.74點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.8%
- 近 1 月：+3.2%
- 近 3 月：+7.78%
- 近 6 月：+19.41%
- 今年以來：+15.28%
焦點個股
比亞迪概念概念領漲+9.93%。其中 TCL科技(000100-CN) 上漲 9.93% ; 。
微信小程式概念領漲+5.62%。其中 吳通控股(300292-CN) 上漲 13.14% ; 實益達(002137-CN) 上漲 10.05% ; 東方國信(300166-CN) 上漲 0.8% 。
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