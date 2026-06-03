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盤中速報 - 深證成指上漲311.61點至15902.7379點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日10:59，深證成指上漲311.61點（或2%），暫報15902.74點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.8%
  • 近 1 月：+3.2%
  • 近 3 月：+7.78%
  • 近 6 月：+19.41%
  • 今年以來：+15.28%

焦點個股


比亞迪概念概念領漲+9.93%。其中 TCL科技(000100-CN) 上漲 9.93% ; 。

微信小程式概念領漲+5.62%。其中 吳通控股(300292-CN) 上漲 13.14% ; 實益達(002137-CN) 上漲 10.05% ; 東方國信(300166-CN) 上漲 0.8% 。


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TCL科技4.87+9.93%
吳通控股6.2+13.1%
實益達10.4+10.1%
東方國信16.48+1.60%

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