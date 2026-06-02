盤中速報 - 雪崩代幣大跌8.4%，報8.21美元
鉅亨網新聞中心
雪崩代幣(AVAX)在過去 24 小時內跌幅超過8.4%，最新價格8.21美元，總成交量達0.19億美元，總市值35.64億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：8.99美元，近 1 日最低價：8.18美元，流通供給量：431,771,961。
Avalanche與大部分公鏈不同，由三條平行公鏈所組成：P鏈，負責數據資料和驗證的平台鏈；X鏈，主要資產和交易資產的交易鏈：C鏈，處理智能合約互動的合約鏈。雪崩協議將經典共識協定和中本聰共識協定合併成一個全新的協議，具有高擴展性、高拜占庭容錯、低資源浪費、低成本的特點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.53%
- 近 1 月：-3.95%
- 近 3 月：-3.85%
- 近 6 月：-35.26%
- 今年以來：-35.12%
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