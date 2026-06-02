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盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額10.83億

鉅亨網新聞中心

台股今日文化創意業類股表現強勁，02日10:19相關指數上漲2.24%，總成交額10.83億元，大盤占比0.6%。

該產業上漲家數12、下跌家數9、平盤家數0。領漲個股華義(3086-TW)02日10:07股價上漲3.35元，報37.15元，漲幅9.91%。

文化創意產業指數近5日上漲2.38%，櫃買市場加權指數上漲2.54%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.38% +2.54%
近一月 +1.94% +15.98%
近三月 +6.12% +40.82%
近六月 +1.93% +71.73%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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華義37.15+9.91%

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