盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額10.83億
鉅亨網新聞中心
台股今日文化創意業類股表現強勁，02日10:19相關指數上漲2.24%，總成交額10.83億元，大盤占比0.6%。
該產業上漲家數12、下跌家數9、平盤家數0。領漲個股華義(3086-TW)02日10:07股價上漲3.35元，報37.15元，漲幅9.91%。
文化創意產業指數近5日上漲2.38%，櫃買市場加權指數上漲2.54%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.38%
|+2.54%
|近一月
|+1.94%
|+15.98%
|近三月
|+6.12%
|+40.82%
|近六月
|+1.93%
|+71.73%
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