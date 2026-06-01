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鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估下修至-0.09元，預估目標價為23.11元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.07元下修至-0.09元，其中最高估值0.36元，最低估值-0.62元，預估目標價為23.11元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.36(0.36)0.821.05
最低值-0.62(-0.62)-0.210.03
平均值-0.1(-0.1)0.210.41
中位數-0.09(-0.07)0.190.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值161.73億218.49億249.07億
最低值122.50億140.12億150.56億
平均值141.35億179.13億205.00億
中位數140.48億180.06億210.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.92-1.58-1.68-0.85-0.17
營業收入32.54億39.88億43.30億56.78億106.73億

詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSXPEV

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