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盤後速報 - 創意(3443)下週(6月8日)除息0.02元，預估參考價4654.98元

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創意(3443-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.02元。

以今日(6月1日)收盤價4655.00元計算，預估參考價為4654.98元，息值合計為0.02元，股息殖利率0.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

創意(3443-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。近5日股價下跌9.14%，集中市場加權指數上漲5.83%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/08 4655.00 0.02 0.0% 0.0
2025/06/03 1095.0 16.0 1.46% 0.0
2024/06/03 1455.0 14.0 0.96% 0.0
2023/06/02 1535.0 14.0 0.91% 0.0
2022/06/02 566.0 7.0 1.24% 0.0

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