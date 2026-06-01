盤後速報 - 創意(3443)下週(6月8日)除息0.02元，預估參考價4654.98元
鉅亨網新聞中心
創意(3443-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.02元。
以今日(6月1日)收盤價4655.00元計算，預估參考價為4654.98元，息值合計為0.02元，股息殖利率0.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
創意(3443-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。近5日股價下跌9.14%，集中市場加權指數上漲5.83%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/08
|4655.00
|0.02
|0.0%
|0.0
|2025/06/03
|1095.0
|16.0
|1.46%
|0.0
|2024/06/03
|1455.0
|14.0
|0.96%
|0.0
|2023/06/02
|1535.0
|14.0
|0.91%
|0.0
|2022/06/02
|566.0
|7.0
|1.24%
|0.0
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