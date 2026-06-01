盤後速報 - 佳穎(3310)下週(6月8日)除息3.5元，預估參考價69.3元
鉅亨網新聞中心
佳穎(3310-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月1日)收盤價72.80元計算，預估參考價為69.3元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳穎(3310-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種連續沖壓模具及其另件、精密端子、五金另件。代理前項有關產品之進出口貿易業務。住宅及大樓開發租售。近5日股價下跌5.98%，櫃買市場加權指數上漲4.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/08
|72.80
|3.5
|4.81%
|0.0
|2025/07/07
|81.0
|2.8872
|3.56%
|0.0
|2024/07/08
|106.0
|4.2997
|4.06%
|0.0
|2023/07/11
|94.9
|3.0222
|3.18%
|0.0
|2022/07/12
|38.2
|2.1659
|5.67%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 佳穎(3310)大漲9.7%，報76.9元
- 盤中速報 - 佳穎(3310)急拉3.09%報68.9元，成交2張
- 盤中速報 - 佳穎(3310)急拉3.09%報69.4元，成交10張
- 盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.53%，總成交額10.89億
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇