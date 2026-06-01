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盤後速報 - 佳穎(3310)下週(6月8日)除息3.5元，預估參考價69.3元

鉅亨網新聞中心

佳穎(3310-TW)下週(6月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月1日)收盤價72.80元計算，預估參考價為69.3元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳穎(3310-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種連續沖壓模具及其另件、精密端子、五金另件。代理前項有關產品之進出口貿易業務。住宅及大樓開發租售。近5日股價下跌5.98%，櫃買市場加權指數上漲4.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/08 72.80 3.5 4.81% 0.0
2025/07/07 81.0 2.8872 3.56% 0.0
2024/07/08 106.0 4.2997 4.06% 0.0
2023/07/11 94.9 3.0222 3.18% 0.0
2022/07/12 38.2 2.1659 5.67% 0.0

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