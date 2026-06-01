盤中速報 - 金融保險類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額240.83億
鉅亨網新聞中心
台股今日金融保險業類股表現強勁，01日12:04相關指數上漲2.13%，總成交額240.83億元，大盤占比2.08%。
該產業上漲家數23、下跌家數18、平盤家數4。領漲個股華南金(2880-TW)01日12:04股價上漲2.7元，報33.2元，漲幅8.85%。
金融保險近5日上漲4.62%，集中市場加權指數上漲5.83%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|金融保險
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.62%
|+5.83%
|近一月
|+7.08%
|+14.92%
|近三月
|+2.23%
|+26.31%
|近六月
|+19.24%
|+61.92%
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