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盤中速報 - 金融保險類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額240.83億

鉅亨網新聞中心

台股今日金融保險業類股表現強勁，01日12:04相關指數上漲2.13%，總成交額240.83億元，大盤占比2.08%。

該產業上漲家數23、下跌家數18、平盤家數4。領漲個股華南金(2880-TW)01日12:04股價上漲2.7元，報33.2元，漲幅8.85%。

金融保險近5日上漲4.62%，集中市場加權指數上漲5.83%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 金融保險 集中市場加權指數
近一週 +4.62% +5.83%
近一月 +7.08% +14.92%
近三月 +2.23% +26.31%
近六月 +19.24% +61.92%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45337.91+1.35%
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