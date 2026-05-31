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盤中速報 - 球迷幣大跌19.92%，報0.82美元

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球迷幣(PSG)在過去 24 小時內跌幅超過19.92%，最新價格0.82美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.12億美元，目前市值排名第 184 名。

近 1 日最高價：1.09美元，近 1 日最低價：0.81美元，流通供給量：14,713,475。

PSG是在2018年1月和球迷忠誠度方案商Socios.com發行$PSG幣，目的在經營PSG的球迷關係。Socios.com背後是專注於運動及娛樂業的區塊鏈和加密貨幣公司Chiliz。球迷買了球迷幣後，可參與球隊投票，或享有購票、周邊商品的優惠等。許多知名球會也是這個平臺的用戶。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.94%
  • 近 1 月：+44.73%
  • 近 3 月：+47.52%
  • 近 6 月：+21.29%
  • 今年以來：+26.30%

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