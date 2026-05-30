盤中速報 - Worldcoin大漲15.98%，報0.35美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過15.98%，最新價格0.35美元，總成交量達0.37億美元，總市值10.18億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.35美元，近 1 日最低價：0.29美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.60%
- 近 1 月：+18.97%
- 近 3 月：-27.58%
- 近 6 月：-53.37%
- 今年以來：-44.52%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - VTHO大漲19.71%，報0.000577美元
- 盤中速報 - UTK大漲16.23%，報0.008美元
- 盤中速報 - 阿拉貢大漲10.46%，報0.1288美元
- 盤中速報 - FET大漲13.36%，報0.2757美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇