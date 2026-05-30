盤中速報 - IO.NET大跌18.24%，報0.18美元
鉅亨網新聞中心
IO.NET(IO)在過去 24 小時內跌幅超過18.24%，最新價格0.18美元，總成交量達0.22億美元，總市值0.52億美元，目前市值排名第 120 名。
近 1 日最高價：0.23美元，近 1 日最低價：0.17美元，流通供給量：298,343,308。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.83%
- 近 1 月：+48.28%
- 近 3 月：+57.80%
- 近 6 月：-21.82%
- 今年以來：+7.50%
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