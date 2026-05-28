〈誠品生活股東會〉日本展店跨大步 將進駐大阪難波丸井2027年開幕

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-28 18:23

誠品生活 (2926-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長吳旻潔正式宣佈，在日本「株式会社丸井」邀請下，將在開展日本關西首家店點，攜手日本百年書店有隣堂於大阪難波商圈都心潮流文化發信地「難波丸井 NAMBA MARUI」打造全新據點，預計 2027 年開業。

誠品生活日本展店跨大步 將進駐大阪難波丸井2027年開幕。(圖：誠品生活)

據了解，誠品生活多年前受邀首度跨出華人社會於東京日本橋開展首店，旋及疫情來襲放慢腳步，如今再度應邀向西日本延伸開拓，標誌了台灣原生文創與書店品牌在日本以「品牌授權」經營的重要進展。

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大阪為日本第二大都市、關西地區經濟交通重鎮，誠品生活大阪新店點位居難波商圈繁華核心的「難波丸井 NAMBA MARUI」，距離關西機場車程約半小時，商場 B1 連通難波車站，每日串聯近百萬人次交通流量，且鄰近心齋橋、道頓堀、黑門市場、百年文化地標「松竹座」等觀光熱點，優越地理條件為難波丸井 NAMBA MARUI 帶來全年千萬人流。

誠品生活將以獨具一格的內容詮釋力與創意策展力，汲取過去幾年在日本橋的經營經驗，結合有隣堂在日本耕耘逾百年的深厚基礎，以「文化體驗」為主題打造全新店點，期許在大阪開啟台日雙方更深一層的跨文化交流可能。