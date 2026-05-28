盤中速報 - 達世幣大跌8.88%，報39.8美元
鉅亨網新聞中心
達世幣(DASH)在過去 24 小時內跌幅超過8.88%，最新價格39.8美元，總成交量達0.12億美元，總市值5.03億美元，目前市值排名第 43 名。
近 1 日最高價：44.4美元，近 1 日最低價：39.4美元，流通供給量：12,615,330。
Dash在2014年以萊特幣LTC分支推出，以保護隱私為要旨且具有良好的匿名性。為確保安全，推出了工作量證明演算法「X11」由11種不同的演算法共同組成：Blake、Bmw、Groestl、Jh、Keccak、Skein、Luffa、Cubehash、Shavite、Simd、Echo。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.21%
- 近 1 月：+21.99%
- 近 3 月：+29.42%
- 近 6 月：-27.19%
- 今年以來：-1.96%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 數位代幣大跌11.41%，報2.69美元
- 盤中速報 - FET大跌8.79%，報0.2241美元
- 盤中速報 - Worldcoin大跌14.03%，報0.31美元
- 盤中速報 - Sui大跌8.26%，報0.92美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇