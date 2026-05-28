盤中速報 - 宏捷科(8086)大跌7.2%，報161元
鉅亨網新聞中心
宏捷科(8086-TW)28日13:06股價下跌12.5元，報161.0元，跌幅7.2%，成交8,124張。
宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
近5日股價上漲20.07%，櫃買市場加權指數上漲11.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,635 張
- 外資買賣超：+3,043 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+592 張
- 融資增減：+1,174 張
- 融券增減：+63 張
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