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盤中速報 - 宏捷科(8086)大跌7.2%，報161元

鉅亨網新聞中心

宏捷科(8086-TW)28日13:06股價下跌12.5元，報161.0元，跌幅7.2%，成交8,124張。

宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

近5日股價上漲20.07%，櫃買市場加權指數上漲11.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3,635 張
  • 外資買賣超：+3,043 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+592 張
  • 融資增減：+1,174 張
  • 融券增減：+63 張

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