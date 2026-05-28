盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.7%，總成交額567.90億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，28日13:04相關指數下跌2.7%，總成交額567.90億元，大盤占比16.52%。
該產業上漲家數41、下跌家數61、平盤家數6。領跌個股倉和(6538-TW)28日13:02股價下跌11.5元，報111.5元，跌幅9.35%。
電子零組件類指數近5日上漲18.73%，櫃買市場加權指數上漲11.04%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+18.73%
|+11.04%
|近一月
|+32.54%
|+16.75%
|近三月
|+66.4%
|+38.98%
|近六月
|+103.63%
|+70.46%
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