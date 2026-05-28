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盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.7%，總成交額567.90億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，28日13:04相關指數下跌2.7%，總成交額567.90億元，大盤占比16.52%。

該產業上漲家數41、下跌家數61、平盤家數6。領跌個股倉和(6538-TW)28日13:02股價下跌11.5元，報111.5元，跌幅9.35%。

電子零組件類指數近5日上漲18.73%，櫃買市場加權指數上漲11.04%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +18.73% +11.04%
近一月 +32.54% +16.75%
近三月 +66.4% +38.98%
近六月 +103.63% +70.46%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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