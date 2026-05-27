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盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報12487.62點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日10:26，費城半導體下跌389.28點（或3.02%），暫報12487.62點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+13.9%
  • 近 1 月：+22.48%
  • 近 3 月：+57.09%
  • 近 6 月：+86.64%
  • 今年以來：+81.8%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌9.93%；高通(QCOM-US)下跌9.53%；安森美半導體(ON-US)下跌5.16%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.93%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.5%。

部分成分股表現相對穩健，台積電ADR(TSM-US)上漲3.17%；英特格(ENTG-US)上漲2.03%；芯源系統(MPWR-US)上漲1.85%；科磊(KLAC-US)上漲1.57%；亞德諾(ADI-US)上漲1.43%。


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費城半導體12613.57-2.05%
格羅方德81.7291-9.15%
高通226.965-8.78%
安森美半導體122.175-3.80%
思佳訊半導體80.13-3.94%
Onto Innovation Inc.267.045-2.60%
台積電ADR425.37+3.17%
英特格145+2.03%
芯源系統1693.735+1.85%
科磊2043.01+1.57%
亞德諾411.48-2.01%

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