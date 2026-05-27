盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報12487.62點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日10:26，費城半導體下跌389.28點（或3.02%），暫報12487.62點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.9%
- 近 1 月：+22.48%
- 近 3 月：+57.09%
- 近 6 月：+86.64%
- 今年以來：+81.8%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌9.93%；高通(QCOM-US)下跌9.53%；安森美半導體(ON-US)下跌5.16%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.93%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.5%。
部分成分股表現相對穩健，台積電ADR(TSM-US)上漲3.17%；英特格(ENTG-US)上漲2.03%；芯源系統(MPWR-US)上漲1.85%；科磊(KLAC-US)上漲1.57%；亞德諾(ADI-US)上漲1.43%。
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