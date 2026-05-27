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盤後速報 - 系統電(5309)下週(6月3日)除息0.5元，預估參考價68.0元

鉅亨網新聞中心

系統電(5309-TW)下週(6月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(5月27日)收盤價68.50元計算，預估參考價為68.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

系統電(5309-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為汽車電子與工業能源產品。近5日股價上漲5.1%，櫃買市場加權指數上漲10.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/03 68.50 0.4989 0.73% 0.0
2025/06/04 33.95 0.7007 2.06% 0.0
2024/06/11 34.95 0.7 2.0% 0.0
2006/08/16 16.299999 0.0 0.0% 0.5

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