盤後速報 - 系統電(5309)下週(6月3日)除息0.5元，預估參考價68.0元
鉅亨網新聞中心
系統電(5309-TW)下週(6月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(5月27日)收盤價68.50元計算，預估參考價為68.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
系統電(5309-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為汽車電子與工業能源產品。近5日股價上漲5.1%，櫃買市場加權指數上漲10.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/03
|68.50
|0.4989
|0.73%
|0.0
|2025/06/04
|33.95
|0.7007
|2.06%
|0.0
|2024/06/11
|34.95
|0.7
|2.0%
|0.0
|2006/08/16
|16.299999
|0.0
|0.0%
|0.5
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