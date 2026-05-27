盤中速報 - 合晶(6182)大漲7.11%，報90.4元
鉅亨網新聞中心
合晶(6182-TW)27日10:26股價上漲6元，報90.4元，漲幅7.11%，成交134,444張。
合晶(6182-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及其材料之研發、設計、製造、進出口及代理銷售等。
近5日股價上漲52.07%，櫃買市場加權指數上漲10.33%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10,951 張
- 外資買賣超：+2,980 張
- 投信買賣超：+231 張
- 自營商買賣超：+7,740 張
- 融資增減：+19,965 張
- 融券增減：+881 張
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