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盤中速報 - 聖暉(5536)大漲7.25%，報1110元

鉅亨網新聞中心

聖暉(5536-TW)27日10:06股價上漲75元，報1110.0元，漲幅7.25%，成交1,425張。

聖暉(5536-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造。節能技術服務。機電空調系統整合。

近5日股價上漲9.64%，櫃買市場加權指數上漲10.33%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,147 張
  • 外資買賣超：+573 張
  • 投信買賣超：+429 張
  • 自營商買賣超：+145 張
  • 融資增減：+17 張
  • 融券增減：+4 張

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