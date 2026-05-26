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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.94元上修至3.9元，其中最高估值4.06元，最低估值2.69元，預估目標價為121.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.06(4.06)
|3.35
|3.77
|3.51
|最低值
|2.69(2.69)
|2.7
|3.25
|3.39
|平均值
|3.53(3.3)
|3.03
|3.43
|3.45
|中位數
|3.9(2.94)
|3.07
|3.27
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.70億
|14.72億
|15.45億
|16.38億
|最低值
|13.32億
|13.75億
|14.65億
|15.26億
|平均值
|13.54億
|14.18億
|14.95億
|15.82億
|中位數
|13.59億
|14.11億
|14.86億
|15.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.26
|4.71
|2.80
|3.42
|4.68
|營業收入
|9.51億
|10.74億
|11.32億
|12.02億
|12.79億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦房地產投資信託(FRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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