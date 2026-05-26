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盤中速報 - 費城半導體大漲3.37%，報12613.19點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日09:30，費城半導體上漲410.65點（或3.37%），暫報12613.19點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.96%
  • 近 1 月：+16.06%
  • 近 3 月：+44.11%
  • 近 6 月：+81.74%
  • 今年以來：+72.28%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲9.37%；美光科技(MU-US)上漲9.36%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲8.12%；安森美半導體(ON-US)上漲5.8%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.16%。


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費城半導體12710.654.16%
安可73.9901+12.5%
美光科技852.69+13.5%
邁威爾科技214.21+9.11%
安森美半導體126.185+8.59%
安謀控股公司314.43+2.58%

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